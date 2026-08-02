Кочаны будут как на подбор: доступные подкормки для богатого урожая капусты

Кочаны будут как на подбор: доступные подкормки для богатого урожая капусты

Капуста может долго наращивать пышные листья и не спешить формировать плотные кочаны. Помочь ей в этот период способны простые подкормки, которые легко приготовить из доступных продуктов. Они поддержат растение и помогут получить хороший урожай.

Один из проверенных вариантов — настой коровяка. Для его приготовления смешайте 1 кг коровьего навоза с 10 литрами воды и оставьте на сутки в теплом месте. Перед поливом разведите настой водой в соотношении 1:8. Вносите удобрение только под корень.

Не менее эффективна дрожжевая подкормка. Растворите 100 г свежих дрожжей и 50 г сахара в 1 литре теплой воды, оставьте на 3 часа до появления пены. Такой состав помогает улучшить состояние почвы и способствует лучшему питанию растений.

Поливайте капусту вечером или в пасмурную погоду. Молодым растениям достаточно 0,5 литра раствора, взрослым — около 1 литра. Коровяк используют 2-3 раза за сезон, а дрожжевую подкормку — не чаще одного раза в 10–14 дней.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что подкормки работают лучше всего на хорошо увлажненной почве. Перед внесением удобрений слегка полейте грядки обычной водой, а после замульчируйте землю скошенной травой, чтобы сохранить влагу.

Ранее сообщалось, что фитофтора способна за несколько дней испортить весь урожай томатов. Но если вовремя принять меры, болезнь можно остановить еще до появления бурых пятен на листьях и плодах.