Спасаем урожай без паники: что делать при первых признаках фитофторы на томатах

Спасаем урожай без паники: что делать при первых признаках фитофторы на томатах

Фитофтора способна за несколько дней испортить весь урожай томатов. Но если вовремя принять меры, болезнь можно остановить еще до появления бурых пятен на листьях и плодах.

Главное правило — не ждать первых симптомов. Профилактические обработки особенно важны в прохладную и дождливую погоду, когда температура держится в пределах 12–22 градусов. Для защиты растений чередуйте контактные и системные фунгициды, соблюдая интервалы обработки от 7 до 14 дней.

Не забывайте удалять нижние листья до первой цветочной кисти — это улучшает проветривание кустов и снижает влажность. При затяжных дождях снимайте томаты бурыми и дозаривайте их дома. Перед хранением плоды можно прогреть в теплой воде при температуре около 40 градусов.

Осенью обязательно убирайте растительные остатки и проводите дезинфекцию теплицы. Это поможет значительно снизить риск заражения в следующем сезоне.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что профилактика всегда эффективнее лечения. Дополнительно соблюдайте расстояние между кустами при посадке — хорошая циркуляция воздуха помогает защитить томаты от многих грибковых заболеваний.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.