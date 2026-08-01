Белковый, протеиновый, казеиновый коктейли: в чем разница и какой выбрать

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Белковый, протеиновый, казеиновый коктейли: в чем разница и какой выбрать

Если вы устали каждый день съедать по несколько яиц, куриную грудку или видеть не можете творог, у нас есть отличные новости: получать необходимую норму белка можно гораздо проще и вкуснее — давайте поговорим о видах протеиновых коктейлей и об их пользе.

Кому нужен протеин и почему спорт тут не главное

Современный рынок спортивного и здорового питания предлагает самые разные виды протеиновых коктейлей, которые помогают легко закрывать суточную потребность в аминокислотах. При этом протеин нужен не только профессиональным атлетам. Это фундаментальный строительный материал для всего нашего организма: от него напрямую зависит прочность костей, упругость кожи, синтез коллагена, обновление клеток мозга и даже общая скорость омоложения организма.

Однако, глядя на витрину магазина, легко запутаться в терминологии. Чем отличаются сывороточный и казеиновый протеин, разница между которыми часто непонятна новичкам? Когда пить протеин для похудения, а какой протеин выбрать для набора мышечной массы? В этой статье мы подробно разберем все нюансы, оценим плюсы и минусы протеиновых коктейлей и выясним, как правильно встроить их в свой ежедневный рацион.

Зачем человеку белок: здоровье костей, кожи, мозга и омоложение

Белок состоит из аминокислот, которые участвуют буквально во всех биохимических процессах. С возрастом естественный синтез собственных белков замедляется, из-за чего кожа теряет эластичность, снижается плотность костной ткани, а мышцы постепенно теряют тонус. Регулярное восполнение белка помогает замедлить процессы старения на клеточном уровне.

Правильное белковое питание полезно для ключевых систем нашего организма:

кожи и связок: белок стимулирует естественную выработку структурных белков, а коллаген в протеиновых коктейлях и аминокислоты помогают поддерживать упругость дермы, укреплять суставы и уменьшать проявления морщин;

костной ткани: белковые пептиды помогают минералам удерживаться в костях, предотвращая их повышенную ломкость и истончение с возрастом;

работы головного мозга и нервной системы: из аминокислот синтезируются нейромедиаторы, такие как дофамин и серотонин, отвечающие за концентрацию внимания, память и хорошее настроение;

Белковый, протеиновый, казеиновый коктейли: в чем разница и какой выбрать Фото: Shutterstock/FOTODOM

иммунитета и метаболизма: защитные антитела и ферменты представляют собой белковые соединения, поэтому без достаточного количества аминокислот организм становится уязвимым перед инфекциями.

Когда обычных продуктов становится недостаточно или некогда готовить полноценный обед, на помощь приходят функциональные смеси. Отличным решением для кулинарных экспериментов становится чистый протеин без вкуса для выпечки, который можно свободно добавлять в привычные блюда без изменения их сладкого или соленого профиля.

Сывороточный протеин: быстрый, для набора массы и восстановления после тренировки

Сывороточный белок получают из молочной сыворотки в процессе производства сыра или творога. Это настоящий фаворит среди поклонников активного образа жизни благодаря высокой биодоступности и полному аминокислотному профилю.

Главная особенность сыворотки — молниеносная скорость усвоения. Аминокислоты попадают в кровь и мышцы всего через 20–30 минут после приема. Кроме того, в сывороточном белке содержится повышенное количество лейцина — незаменимой аминокислоты, которая запускает ключевой механизм синтеза мышечного белка.

Основные преимущества сывороточного белка включают в себя:

Максимально быструю усвояемость и отсутствие тяжести в желудке. Высокую концентрацию аминокислот BCAA, необходимых для защиты мышц от разрушения. Удобство применения до и сразу после физических нагрузок.

Если вы раздумываете, какой протеин выбрать для набора массы, то именно сывороточный концентрат или изолят станет наилучшим решением, так как он мгновенно снабжает мышцы строительным материалом.

Казеиновый протеин: медленный, для ночного восстановления и сытости Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казеиновый протеин: медленный, для ночного восстановления и сытости

Казеин — это сложный белок, который также получают из молока, но по другой технологии. В желудке казеин образует мягкий сгусток, который переваривается очень медленно. Полное усвоение аминокислот занимает от 6 до 8 часов.

Благодаря такому долгому расщеплению казеин обеспечивает стабильное и равномерное поступление аминокислот в кровь на протяжении всей ночи или длительного перерыва между приемами пищи. Биоактивные пептиды в составе казеина дополнительно поддерживают пищеварение, снижают артериальное давление и способствуют переносу минералов.

Казеиновый белок идеален в следующих ситуациях:

при необходимости утолить голод на 4–6 часов без лишних калорий;

для приема перед сном, чтобы предотвратить ночной катаболизм мышц;

во время длительных поездок или рабочих смен, когда нет возможности полноценно поесть.

Понимая, в чем заключается разница между сывороточным и казеиновым протеином, вы сможете грамотно комбинировать их в зависимости от времени суток и ваших задач.

Соевый и растительный протеины: для веганов и безлактозной диеты

Для людей с непереносимостью лактозы, аллергией на молочный белок или тех, кто придерживается растительного рациона, разработаны альтернативные варианты протеиновых коктейлей из подсолнечника, гороха, риса или сои.

Соевый протеин считается наиболее полноценным среди растительных видов, так как содержит все незаменимые аминокислоты. Гороховый и рисовый белки часто объединяют в одной смеси, чтобы компенсировать их аминокислотный профиль и получить максимально близкую к животному белку ценность.

Растительные смеси обладают своими уникальными особенностями:

полным отсутствием лактозы и молочного сахара;

высоким содержанием клетчатки и минеральных веществ;

гипоаллергенностью и мягким воздействием на кишечник.

Белковый, протеиновый и казеиновый коктейли: в чем разница и какой выбрать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой выбрать для набора мышечной массы, похудения и восполнения белка

Чтобы выбранная добавка приносила максимальную пользу, важно точно соотнести ее вид с вашими индивидуальными целями.

Разберем основные сценарии применения белковых добавок:

Для набора мышечной массы: используйте сывороточный протеин через 15–20 минут после тренировки и между основными приемами пищи, чтобы поддерживать высокий уровень аминокислот. Для снижения веса: важный вопрос — когда пить протеин для похудения, чтобы не перегружать рацион. Оптимально заменять казеиновым или растительным коктейлем вечерний прием пищи или использовать его в качестве сытного перекуса между завтраком и обедом. Для общей пользы и омоложения: используйте для выпечки протеин без вкуса или нейтральный изолят для восполнения суточной нормы белка, добавляя его в каши и супы.

Можно ли добавлять протеин в выпечку и салаты

Протеиновый порошок — это не только основа для напитков, но и функциональный ингредиент для кулинарии. Добавляя его в привычные рецепты, вы снижаете гликемический индекс блюда и повышаете его сытность.

Особенно удобен в кулинарии протеин без вкуса для выпечки, так как он не содержит подсластителей и ароматизаторов. Вы можете добавить 1-2 ложки порошка в оладьи, сырники, запеканки, домашний хлеб или густые крем-супы. Белок сохраняет свои полезные свойства и аминокислотный состав даже после термической обработки, превращая обычную выпечку в полезный диетический продукт.

Плюсы и минусы коктейлей: безопасность для здоровья

Как и любой продукт питания, специализированные белковые смеси требуют разумного подхода к употреблению.

Оценивая плюсы и минусы протеиновых коктейлей, стоит выделить их главные особенности:

плюсы: удобство приготовления, высокая усвояемость, отсутствие лишних жиров, помощь в контроле аппетита и омоложении тканей;

минусы и противопоказания: возможные индивидуальные реакции при непереносимости лактозы, необходимость пить больше чистой воды и важность соблюдения меры при заболеваниях почек.

Использование белковых добавок абсолютно безопасно для здорового человека при соблюдении суточной нормы (как правило, 1,2–2 грамма белка на килограмм массы тела с учетом обычной еды). Протеин не является химией или лекарством, это концентрированный пищевой белок, очищенный от балластных веществ.

Питайтесь сбалансированно, выбирайте качественные продукты, прислушивайтесь к своему организму, и пусть ваш путь к здоровью и красоте будет легким и вкусным!

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