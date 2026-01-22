Что такое фитнес-вычет и как вернуть 13% за абонемент в спортзал

Что такое фитнес-вычет и как вернуть 13% за абонемент в спортзал

Любители здорового образа жизни могут не только укрепить здоровье, но и сэкономить на тренировках благодаря социальному налоговому вычету за фитнес. Государство возвращает 13% расходов на спортивные абонементы, превращая заботу о себе в выгодное вложение. Расскажем подробно, как вернуть деньги за спортзал и какие документы для вычета за фитнес потребуются в 2026 году.

Что такое фитнес-вычет

Социальный вычет за фитнес в 2026 году— это возврат части подоходного налога, уплаченного в бюджет за предыдущий год. По сути, налоговый вычет за абонемент в фитнес-центр позволяет государству вернуть вам 13% (или 15% при доходах свыше определенной суммы) от расходов на тренировки. Это не «подарок», а законный способ снизить налоговую нагрузку для работающих граждан, официально платящих НДФЛ. Максимальная сумма возврата составляет 19 500 рублей в год при расходах от 150 000 рублей.

Законодательная основа: кто и при каких условиях имеет право

Право на налоговый фитнес-вычет закреплено в статье 219 Налогового кодекса РФ, где прописаны социальные налоговые вычеты. Правительство утвердило перечень физкультурно-оздоровительных услуг распоряжением № 2466-р от 6 сентября 2021 года. Кто имеет право на фитнес-вычет:

налоговые резиденты России с официальным доходом, облагаемым НДФЛ, которые не исчерпали лимит социальных вычетов в 150 000 рублей за год.

Список фитнес-услуг, за которые можно получить вычет

С 2026 года возможности расширились: теперь можно оформить вычет не только за себя и детей до 18 лет (или до 24 лет при очном обучении), но и за родителей-пенсионеров. Претендовать на социальный вычет за фитнес в 2026 году не могут нерезиденты РФ, самозанятые, индивидуальные предприниматели на УСН или ПСН, а также безработные и граждане без доходов, облагаемых НДФЛ.

Пошаговая инструкция: сбор документов и заполнение 3-НДФЛ

Документы для вычета за ваши походы на фитнес зависят от года оплаты услуг. За расходы 2023 года понадобятся:

договор со спортивной организацией,

кассовые чеки об оплате,

справка 2-НДФЛ,

реквизиты банковского счета.

Начиная с 2024 года процедура упростилась: достаточно только справки об оплате физкультурно-оздоровительных услуг по форме КНД 1151160 от спортивной организации. Если оформляете налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб на ребенка, потребуется свидетельство о рождении.

Заполнение декларации 3-НДФЛ

Как вернуть деньги за спортзал через налоговую: проще всего заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

После авторизации выберите раздел «Жизненные ситуации» — «Подать декларацию 3-НДФЛ» и укажите год, за который заявляете вычет. Внесите данные о доходах (они подтянутся автоматически). Затем в разделе социальных вычетов отметьте «Расходы на физкультурно-оздоровительные услуги» и укажите сумму расходов. Прикрепите сканы подтверждающих документов и отправьте декларацию.

Законодательная основа: кто и при каких условиях имеет право

Нюансы оформления

Обратите внимание: фитнес-клуб или спортивная организация должны входить в перечень Минспорта России, утвержденный до 1 декабря предыдущего года. Проверить организацию можно на сайте ФНС или Минспорта по ИНН. Камеральная проверка занимает до трех месяцев, после чего деньги перечисляются на банковский счет в течение месяца. Важно: социальный вычет за фитнес в 2026 году входит в общий лимит с другими социальными вычетами (лечение, обучение), который составляет 150 000 рублей.

Список фитнес-услуг, за которые можно получить вычет

За какие услуги можно получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб: групповые и индивидуальные занятия в спортивных секциях, тренажерном зале, бассейне, студиях йоги и пилатеса. В перечень входят спортивные танцы, занятия теннисом, волейболом, единоборствами, а также персональные тренировки с разработкой индивидуальных программ. Можно вернуть деньги за участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня. С 2025 года добавился стандартный вычет за сдачу норм ГТО в размере 18 000 рублей при условии прохождения диспансеризации.

Вычет на детей и родителей

Можно ли оформить фитнес-вычет в налоговой службе на ребенка? Да, родители имеют право получить возврат за детские секции, бассейны и спортивные кружки для детей до 18 лет. Если ребенок учится очно в вузе или колледже, возрастная планка поднимается до 24 лет. Главное условие — предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку об очной форме обучения для студентов старше 18 лет. С 2026 года работающие граждане могут оформлять социальный вычет за фитнес также и за родителей пенсионного возраста, оплачивая им абонементы в спортивные клубы.

Подача через «Госуслуги»: нюансы электронного оформления

Оформление вычета через «Госуслуги» стало доступнее: портал интегрирован с личным кабинетом налогоплательщика ФНС.

Пошаговая инструкция: сбор документов и заполнение 3-НДФЛ

Войдите на «Госуслуги». Найдите услугу «Прием налоговых деклараций (расчетов)». Заполните форму 3-НДФЛ онлайн. Загрузите отсканированные документы для вычета за фитнес. Укажите реквизиты счета и отправьте заявление.

Через три месяца после камеральной проверки деньги поступят на счет.

Упрощенный порядок онлайн

Как вернуть деньги за спортзал в упрощенном порядке: с 2024 года ФНС получает данные от фитнес-центров автоматически. Если организация передала сведения в налоговую, в вашем личном кабинете появится предзаполненное заявление с рассчитанной суммой возврата. Вам останется только проверить информацию, подписать заявление электронной подписью (ее можно создать прямо в кабинете) и дождаться перечисления денег в течение месяца. Это самый быстрый способ оформления вычета через «Госуслуги» или сайт ФНС.

Нюансы электронного оформления

При оформлении вычета через «Госуслуги» важно указать корректные реквизиты банковского счета — именно туда поступят средства. Если у вас несколько работодателей, можно получить вычет у каждого, указав в заявлении конкретные суммы для распределения. А может ли жена оформить на мужа фитнес-вычет, если платил он со своей карты? Нет, вычет оформляется только на того, кто фактически понес расходы и является налогоплательщиком. Супруги не входят в перечень лиц, за которых можно получить социальный вычет за фитнес в 2026 году. Однако если муж оплатил абонемент для жены, но она имеет облагаемый НДФЛ доход, то она может подать на вычет от своего имени, предоставив чеки и справку.

Соцвычет за фитнес и спорт — реальная возможность сэкономить на здоровом образе жизни. Главное — выбрать организацию из перечня Минспорта, собрать документы для вычета за фитнес и подать заявление через личный кабинет ФНС или произвести оформление вычета через портал госуслуг. Помните: налоговый вычет за абонемент на фитнес входит в общий лимит социальных вычетов 150 000 рублей, поэтому планируйте расходы заранее. Как вернуть деньги за спортзал быстрее всего: воспользуйтесь упрощенным порядком, если фитнес-клуб передал данные в налоговую.

Что такое фитнес-вычет и как вернуть 13% за абонемент в спортзал

