24 февраля 2026 в 09:05

Тренер раскрыла неочевидное условие успешных занятий фитнесом

Тренер Аверьянова: фитнес не должен превращаться в средства исправления себя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фитнес не должен становиться способом самоисправления, заявила NEWS.ru тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Алена Аверьянова. По ее словам, к тренировкам следует подходить разумно, постепенно повышая физическую нагрузку.

Любовь к себе начинается с внимательного отношения к собственным потребностям и состоянию. Когда человек перестает воспринимать тело как инструмент, который нужно постоянно «дожимать», и начинает учитывать его сигналы, меняется и отношение к самому себе. Фитнес не должен быть способом исправить себя. Лучше начинать с комфортного темпа и постепенно увеличивать нагрузку. Без давления движение становится привычкой. Такой подход помогает организму адаптироваться, — поделилась Аверьянова.

Она подчеркнула, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, 20–30 минут умеренной физической активности ежедневно способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и тревожности. В то же время, по словам тренера, избыточные нагрузки без достаточного времени на восстановление могут привести к хронической усталости и ослаблению иммунной системы.

Не менее важен сон — в это время восстанавливаются нервная система и гормональный баланс. Недосып только усиливает стресс, мешает эффективной работе мозга и делает человека более раздражительным. Поэтому стабильный режим и семь-восемь часов отдыха становятся базой заботы о себе, а когда тело получает его достаточно, можно тренироваться эффективнее и безопаснее, — заключила Аверьянова.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что упражнения в пампинговом режиме улучшают кровоснабжение мышц и укрепляют связь между ними и нервной системой. По ее словам, такая тренировка включает работу с легкими весами, большим числом повторений и минимальными перерывами.

