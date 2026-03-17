В ДНР озвучили, сколько детей стали жертвами киевской агрессии с 2014 года Пушилин: жертвами киевской агрессии в ДНР с 2014 года стали 252 ребенка

С 2014 года в результате обстрелов со стороны Украины в Донецкой Народной Республике погибли 252 ребенка, еще 1045 несовершеннолетних получили ранения, озвучил страшную статистику глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС. Он назвал эти цифры чудовищными и недопустимыми, подчеркнув, что подобные преступления не должны быть забыты.

Конечно, это чудовищно и недопустимо. Конечно, это большое горе, эти преступления не должны забываться, особенно в отношении детей. Это военные преступления, самые чудовищные преступления, — заявил глава региона.

Политик призвал общими усилиями не допустить повторения подобных трагедий. С 2014 года украинские силовики неоднократно наносили удары по жилым кварталам Донбасса, школам и больницам. Многие из погибших и раненых детей стали жертвами неизбирательных обстрелов.

Ранее Пушилин указал, что Киев наносит удары дальнобойными системами по гражданским объектам и жилым кварталам Донецкой Народной Республики, стремясь компенсировать провалы на передовой и переключить внимание общественности. По его словам, противник сознательно выбирает мишени среди инфраструктуры, не имеющей военного значения.