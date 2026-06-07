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07 июня 2026 в 11:19

Экс-футболиста сборной африканской страны нашли мертвым на улице

В столице Габона нашли тело экс-футболиста сборной страны Мусаву-Кинга

Иренду Мусаву-Кинг Иренду Мусаву-Кинг Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В столице Габона нашли тело экс-футболиста сборной страны Иренду Мусаву-Кинга, сообщило издание Daily Star. Отмечается, что 34-летний спортсмен скончался при невыясненных обстоятельствах.

Мусаву-Кинг играл в составе таких футбольных клубов, как «Лорьян», «Тулуза» и «Кан». В качестве игрока сборной Габона он провел 12 матчей, также принял участие в Кубке африканских наций. В последний раз он играл в индийском «Бенгалуру». Правоохранители начали расследование смерти Мусаву-Кинга.

Ранее бывший защитник сборной Греции и ряда итальянских клубов Мариос Иконому скончался в возрасте 33 лет после аварии на мотоцикле. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Спустя несколько дней он умер в реанимации. Футболист провел шесть матчей за сборную Греции в период с 2016 по 2018 год.

До этого стало известно, что канадский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлис» Брэндон Кларк скончался на 30-м году жизни. Причины смерти спортсмена не раскрываются. Кларк выступал в НБА с 2019 года и на протяжении всей карьеры защищал цвета «Мемфиса».

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