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07 июня 2026 в 11:18

День рождения младенца закончился кровавой расправой над всей семьей

В Калифорнии мать застрелила мужа с детьми и покончила с собой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Лос-Анджелесе 30-летняя женщина застрелила своего супруга и двоих детей после празднования рождения дочери, передает New York Post. После этого она покончила с собой.

Инцидент произошел в доме родственников мужа, расположенном в районе Норт-Хиллз. Семья недавно переехала в Лос-Анджелес после серии ограблений в предыдущем жилье, что, как утверждают близкие, сильно повлияло на эмоциональное состояние женщины. Оружие, из которого она застрелила членов своей семьи, ранее купил ее муж для самообороны. Сыну было два года, а новорожденной девочке всего шесть дней.

Ранее сообщалось, что в Кировской области 20-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения жестоко убила своего двухмесячного сына. Суд уже отправил обвиняемую под стражу. Трагедия случилась в ночь на 1 июня, когда девушка нанесла младенцу множественные удары, от которых он скончался на месте.

До этого в США мужчину арестовали по подозрению в убийстве своего четырехлетнего сына. Тело ребенка было найдено под домом в мусорном мешке.

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