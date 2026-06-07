День рождения младенца закончился кровавой расправой над всей семьей В Калифорнии мать застрелила мужа с детьми и покончила с собой

В Лос-Анджелесе 30-летняя женщина застрелила своего супруга и двоих детей после празднования рождения дочери, передает New York Post. После этого она покончила с собой.

Инцидент произошел в доме родственников мужа, расположенном в районе Норт-Хиллз. Семья недавно переехала в Лос-Анджелес после серии ограблений в предыдущем жилье, что, как утверждают близкие, сильно повлияло на эмоциональное состояние женщины. Оружие, из которого она застрелила членов своей семьи, ранее купил ее муж для самообороны. Сыну было два года, а новорожденной девочке всего шесть дней.

Ранее сообщалось, что в Кировской области 20-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения жестоко убила своего двухмесячного сына. Суд уже отправил обвиняемую под стражу. Трагедия случилась в ночь на 1 июня, когда девушка нанесла младенцу множественные удары, от которых он скончался на месте.

До этого в США мужчину арестовали по подозрению в убийстве своего четырехлетнего сына. Тело ребенка было найдено под домом в мусорном мешке.