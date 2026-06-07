Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Ереване

Глава МИД Армении выступил за «оздоровление отношений» с Россией Мирзоян: Ереван и Москва должны обсудить накопившиеся вопросы

Отношения Еревана и Москвы нуждаются в оздоровлении, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его словам, которые передает РИА Новости, после парламентских выборов армянская сторона рассчитывает в конструктивной атмосфере обсудить с российскими партнерами существующие вопросы.

Армяно-российские отношения нуждаются в определенном оздоровлении. Мы надеемся, что особенно после выборов (в Армении — NEWS.ru) с российскими партнерами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем эти отношения оздоровить, обсудить существующие проблемы, которые возникают в любых двусторонних отношениях, найти решения, выгодные как Армении, так и РФ, — сказал Мирзоян.

По мнению министра, оснований для напряженных отношений между странами нет. Он также отметил, что стороны должны взаимно уважать суверенитет и право друг друга принимать самостоятельные решения.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и России строятся на взаимном уважении. По его словам, связи Москвы и Еревана также обладают институциональной глубиной.