Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 10:30

В МИД Армении оценили отношения с Россией

МИД Армении заявил об отсутствии курса на разрыв отношений с Россией

Арарат Мирзоян Арарат Мирзоян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Армении не проводят политику, направленную на разрыв связей с Россией, заявил в интервью Общественной телекомпании Армении министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в повестке правительства отсутствуют такие планы.

У правительства нет повестки вытеснения России из Армении, разрыва политических, экономических и иных связей. Такой повестки нет, такая политика не ведется. Когда мы углубляем отношения с США или ЕС, не нужно искать в этом цели, тайной повестки по вытеснению России, — подчеркнул Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Он выразил уверенность, что нормализация отношений Еревана и Баку будет способствовать развитию отношений между Ереваном и Москвой.

До этого Пашинян попросил Россию срочно восстановить железнодорожные участки, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Он заявил, что речь идет о ремонте веток от Ерасха до азербайджанской границы и от Ахурика до турецкой границы.

Армения
Россия
Арарат Мирзоян
МИД Армении
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
В Госдуме объяснили позицию по лишению Долиной звания народной артистки
Почему не работает WhatsApp 29 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка
Третьеклассник напал на других школьников в подмосковном Красногорске
Россиянка заживо сожгла трех человек
Организатор пространства рассказала, как расхламить дом перед Новым годом
Хозяин отеля продавал обманутую иностранку гостям
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.