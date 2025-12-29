В МИД Армении оценили отношения с Россией МИД Армении заявил об отсутствии курса на разрыв отношений с Россией

Власти Армении не проводят политику, направленную на разрыв связей с Россией, заявил в интервью Общественной телекомпании Армении министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в повестке правительства отсутствуют такие планы.

У правительства нет повестки вытеснения России из Армении, разрыва политических, экономических и иных связей. Такой повестки нет, такая политика не ведется. Когда мы углубляем отношения с США или ЕС, не нужно искать в этом цели, тайной повестки по вытеснению России, — подчеркнул Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Он выразил уверенность, что нормализация отношений Еревана и Баку будет способствовать развитию отношений между Ереваном и Москвой.

До этого Пашинян попросил Россию срочно восстановить железнодорожные участки, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Он заявил, что речь идет о ремонте веток от Ерасха до азербайджанской границы и от Ахурика до турецкой границы.