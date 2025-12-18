Пашинян срочно попросил Россию о помощи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию срочно восстановить железнодорожные участки, ведущие к границам Азербайджана и Турции. На брифинге для журналистов, трансляция которого велась на YouTube-канале 24 News, он заявил, что речь идет о ремонте веток от Ерасха до азербайджанской границы и от Ахурика до турецкой границы.

Я попросил наших партнеров из России в срочном порядке заняться полным восстановлением железных дорог на участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы, — отметил Пашинян.

В ближайшее время он также намерен поднять вопрос о восстановлении участка Иджеван — Газах, который, по его мнению, нуждается в срочном ремонте. Армянский премьер выразил надежду, что российские партнеры максимально быстро отреагируют на эту просьбу.

Ранее Пашинян совершил традиционную утреннюю велосипедную прогулку в центре Москвы в рамках своего рабочего визита. В соцсетях он поделился видео, где запечатлел свою поездку на велосипеде вдоль здания Манежа, расположенного рядом с Кремлем.