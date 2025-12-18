Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 14:22

Пашинян срочно попросил Россию о помощи

Пашинян попросил РФ срочно восстановить железные дороги в Азербайджан и Турцию

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: www.primeminister.am
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию срочно восстановить железнодорожные участки, ведущие к границам Азербайджана и Турции. На брифинге для журналистов, трансляция которого велась на YouTube-канале 24 News, он заявил, что речь идет о ремонте веток от Ерасха до азербайджанской границы и от Ахурика до турецкой границы.

Я попросил наших партнеров из России в срочном порядке заняться полным восстановлением железных дорог на участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы, — отметил Пашинян.

В ближайшее время он также намерен поднять вопрос о восстановлении участка Иджеван — Газах, который, по его мнению, нуждается в срочном ремонте. Армянский премьер выразил надежду, что российские партнеры максимально быстро отреагируют на эту просьбу.

Ранее Пашинян совершил традиционную утреннюю велосипедную прогулку в центре Москвы в рамках своего рабочего визита. В соцсетях он поделился видео, где запечатлел свою поездку на велосипеде вдоль здания Манежа, расположенного рядом с Кремлем.

Армения
Никол Пашинян
просьба
Россия
железные дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт коварный замысел Евросоюза в конфискации российских активов
«Увидим все»: экс-депутат Рады о продолжении публикаций пленок Миндича
Секс-просветительница получила солидный срок за фейки об армии
«Я в шоке»: блогер Эрик Давидович впервые стал отцом
Тематический поезд в честь 20-летия RT запустили в метро Москвы
Лавров рассказал, что его поразило в фон дер Ляйен
Какие льготы по ипотеке будут действовать в январе 2026 года
Военэксперт рассказал, какую нишу в системе ПВО России займут FPV-дроны
Производителя игрушек посадили на пять лет за мошенничество с субсидиями
Подмосковные ежи не нашли снега и отправились по помойкам
Макрон призвал ЕС найти решение по использованию российских активов
Садовый забор помог полицейским задержать грабителя
Названы самые дорогие звезды России: кто оказался на первом месте?
Учительница пыталась совратить 11-летнего мальчика и попалась с поличным
В Госдуме оценили идею запустить базу номеров мобильных устройств
«Воровской сходняк»: в СВОП раскритиковали разговоры об изъятии активов РФ
Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену
Политолог ответил, почему Зеленский может скоро принять мирные условия РФ
Пользователи «Одноклассников» определили лучший контент 2025 года
Уход из КС, обвинения в изнасиловании, иноагенты: как живет Барщевский
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.