Эксперт объяснил опасность открытого Wi-Fi

Открытый Wi-Fi в кафе, аэропортах и торговых центрах, несмотря на кажущееся удобство, может представлять угрозу для сохранности личной информации, предупредил директор нижегородского филиала МТС Андрей Белов. По его словам, которые передает «Бизнес News», в первую очередь важно убедиться в подлинности имени сети.

Мошенники часто создают фальшивые точки доступа с названиями, похожими на легитимные, чтобы перехватывать пользовательские данные, пояснил эксперт. Специалист также порекомендовал отключить в настройках устройств функцию автоматического подключения к Wi-Fi. После использования публичной сети ее стоит удалить из списка сохраненных, чтобы гаджет не присоединился к ней снова без ведома, предупредил Белов.

Специалист напомнил, что в открытых сетях небезопасно вводить конфиденциальные данные: пароли от банковских приложений и соцсетей, реквизиты карт, паспортные и другие личные сведения. Для таких операций безопаснее использовать мобильный интернет.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни мошенники активизируются, маскируясь под уведомления от маркетплейсов, курьерских служб и праздничных сервисов. Распространены схемы с предзаказом дефицитных товаров по заниженным ценам и ложные объявления о сдаче апартаментов. Злоумышленники могут представляться сотрудниками банков и запрашивать личные данные для доступа к финансам.