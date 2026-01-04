Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 08:15

Названы четыре мошеннические схемы для обмана россиян в праздники

Мошенники в праздники используют схему с предзаказом дефицитных подарков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россиянам следует остерегаться фишинговых рассылок мошенников, маскирующихся под уведомления от маркетплейсов, курьерских служб или праздничных сервисов, заявил эксперт в области инструментального и прикладного программного обеспечения Андрей Рыбников. По его словам, которые приводит RT, также злоумышленники задействуют схему с предзаказом дефицитных подарков или товаров праздничного спроса по значительно заниженным ценам.

Не утрачивают значимости схемы, связанные с арендой жилья для новогодних поездок. Злоумышленники публикуют объявления о сдаче несуществующих апартаментов по привлекательным ценам, требуют предоплату и прекращают связь после получения средств, — отметил он.

По словам киберэксперта, в праздничные дни телефонные мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банков. В частности, злоумышленники просят назвать им коды из СМС, данные карт и информацию для входа в онлайн-банк.

Ранее IT-эксперт Виктор Иевлев предупредил, что мошенники отправляют в мессенджерах рождественские открытки с вредоносными файлами и фишинговыми ссылками. По его словам, открытие таких картинок может привести к установке троянов на телефон, а поддельные сайты — к краже данных банковских карт и доступа к аккаунтам.

мошенники
праздники
подарки
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клишас предрек Европе потерю суверенитета вслед за Венесуэлой
Украинских танкистов отправили в «мясные штурмы»
В России предложили выдавать семьям бесплатное жилье, как в СССР
В России смягчили одно требование при заселении в гостиницы
В сточной канаве нашли останки четырех человек
Лабиринт, телебашня, старый дворец: лучшие бесплатные катки Москвы
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом
Восстановление нефтедобычи в Венесуэле может занять до 10 лет
Гороскоп на 4 января: планируем, погружаемся в рутину, заботимся о здоровье
Стало известно, что может связать Мадуро с Пи Дидди и продюсером Эпштейна
Мошенники начали маскировать трояны под договоры сотовых компаний
Забудьте об оливье: приготовьте на праздник необычный салат с авокадо
Названы четыре мошеннические схемы для обмана россиян в праздники
Прощай, шарлотка! Эти пончики с корицей сводят с ума — готовы за 30 минут
Стало известно, где держат Мадуро
«Эдик, ты балбес»: Латыпов, Фуркад, Граф — самые смешные ляпы биатлонистов
Оливье в пролете: новогодний салат с курицей и черносливом
«Утилизация» гаубиц ВСУ, потеря укреплений: новости СВО на утро 4 января
Названы самые опасные для кошек продукты с общего стола
Белый дом репостнул кадры с Мадуро в здании DEA
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.