Названы четыре мошеннические схемы для обмана россиян в праздники Мошенники в праздники используют схему с предзаказом дефицитных подарков

Россиянам следует остерегаться фишинговых рассылок мошенников, маскирующихся под уведомления от маркетплейсов, курьерских служб или праздничных сервисов, заявил эксперт в области инструментального и прикладного программного обеспечения Андрей Рыбников. По его словам, которые приводит RT, также злоумышленники задействуют схему с предзаказом дефицитных подарков или товаров праздничного спроса по значительно заниженным ценам.

Не утрачивают значимости схемы, связанные с арендой жилья для новогодних поездок. Злоумышленники публикуют объявления о сдаче несуществующих апартаментов по привлекательным ценам, требуют предоплату и прекращают связь после получения средств, — отметил он.

По словам киберэксперта, в праздничные дни телефонные мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банков. В частности, злоумышленники просят назвать им коды из СМС, данные карт и информацию для входа в онлайн-банк.

Ранее IT-эксперт Виктор Иевлев предупредил, что мошенники отправляют в мессенджерах рождественские открытки с вредоносными файлами и фишинговыми ссылками. По его словам, открытие таких картинок может привести к установке троянов на телефон, а поддельные сайты — к краже данных банковских карт и доступа к аккаунтам.