07 марта 2026 в 12:41

Экономист назвал целесообразные варианты подарка на 8 Марта

Экономист Бархота: платки и парфюм станут целесообразным подарком на 8 Марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Платки или парфюм станут целесообразным подарком по сравнению с цветами на 8 Марта, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, вместо кондитерских изделий можно преподнести партнерше абонемент на совместный кулинарный мастер-класс.

Вместо цветов, которые и без вас подарят ортодоксально настроенные мужчины, целесообразно отдать предпочтение парфюмерии и оригинально декорированным платкам. Кондитерские изделия можно заменить на совместный кулинарный мастер-класс, заявил он.

Экономит отметил, что подарок на 8 Марта должен быть приятным, необычным, но при этом экономным. По его словам, перед выбором сюрприза, стоит изучить предпочтения знакомых заранее.

Подарок на 8 Марта должен удовлетворить получательниц, оказаться приятным сюрпризом, а не штампованным решением. С другой стороны, расходы на соответствующие подарки должны соответствовать бюджетным ограничениям. Перед выбором того или иного подарка целесообразно опросить знакомых относительно их гипотетических предпочтений и сформировать собственные гипотезы. Учитывая универсальный и даже аморфный характер праздника, выиграет тот мужчина, который изберет самый смелый вариант из неочевидных, заключил Бархота.

Ранее сообщалось, что треть опрошенных мужчин (30%) намерена потратить на подарок женщине к 8 Марта от трех до пяти тыс. рублей. Согласно полученным данным, 29% участников опроса собираются выделить на подарок от пяти до 10 тыс. рублей.

Александрина Гуловская
