Жителям Ельца разрешили вернуться домой после эвакуации из-за БПЛА

Специалисты обезвредили фрагменты беспилотника, упавшего во дворе жилого дома в Ельце Липецкой области, жильцам можно вернуться домой, заявил в Telegram-канале глава города Вячеслав Жабин. Он поблагодарил саперов и все экстренные службы за работу.

Специалисты обезвредили фрагменты БПЛА. Эвакуированные жители могут возвращаться домой. Угрозы больше нет, — отметил он.

До этого глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что жителей четырех домов города Ельца эвакуировали из-за угрозы неразорвавшейся боевой части упавшего дрона ВСУ. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Утром 7 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской. Также силы ПВО ликвидировали и перехватили БПЛА над территориями Крыма, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской и Самарской областей.