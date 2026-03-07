Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 14:47

Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта

Военэксперт Дандыкин допустил попытки диверсий ВСУ в преддверии 8 Марта

Вооруженные силы Украины могут попытаться устроить диверсии на территории России в преддверии 8 Марта, допустил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия выбирает тактику нанесения ударов в праздничные дни для самоутверждения.

У Вээсушников началось весеннее обострение. Я допускаю, что они попытаются устроить диверсии в преддверии 8 Марта. Они любят это делать ко всем праздникам. Атаки в праздники поднимают ВСУ настроение: они искренне рады в такие моменты, — заявил он.

Военный эксперт отметил, что ВСУ стали наносить меньше ударов по приграничным регионам России.

Сейчас они «оставили в покое» приграничье: Брянщину, Новгородчину. При этом они навалились на Крым. Большинство беспилотников сейчас разбивают над Черным морем. Скорее всего, они попытаются испортить праздник для Севастополя, — заключил Дандыкин.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев заявил, что за атаку ВСУ на Севастополь Россия может ударить по Верховной раде. По его словам, за украинскую диверсию можно также ответить, разрушив здания администрации и силовых ведомств.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
