Рогов объяснил причину информационных атак со стороны Украины

Вооруженные силы Украины организуют информационные атаки на Россию из-за поражений в зоне боевых действий, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, чтобы компенсировать неудачи на фронте, Киев прибегает к терактам на территории России.

Очевидно, украинцы устраивают информационные атаки, потому что русская армия выносит бойцов ВСУ на всех направлениях. Естественно, кроме терактов на территории России или покушений на мирных людей, убийств работников завода, со стороны Украины никаких иных диверсий нет. Поэтому для того чтобы отвлечь внимание людей от поражений на фронте, режим [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) использует классическую пиар-войну. Они начинают рассказывать о каких-то «страшных» русских и зверства, которые, естественно, ничем не доказываются и не имеют под собой никакой основы, — пояснил Рогов.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудниками ФСБ был задержан местный житель, которого подозревают в шпионаже в интересах военной разведки Украины. Мужчина 1988 года рождения был взят под стражу в Бахчисарайском районе.