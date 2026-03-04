Звезде сериала «Ивановы-Ивановы» грозит уголовное дело

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении актера Семена Трескунова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного по работе в сериале «Ивановы-Ивановы». Причиной стало уклонение артиста от исполнения обязанностей иностранного агента.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Трескунова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что артист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за указанное нарушение. Несмотря на это, он продолжил уклоняться от обязанностей иноагента, находясь с ноября прошлого года за границей.

Ранее сообщалось, что рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 250 тыс. рублей. Его обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Теперь рэперу также запрещено администрировать сайты в течение 2,5 года.