04 марта 2026 в 11:20

США уличили в подготовке «охоты» на нового лидера Венесуэлы

Reuters: администрация Трампа готовит уголовное дело против Делси Родригес

Делси Родригес Делси Родригес Фото: State Duma Russia/Global Look Press
Администрация Белого дома втайне разрабатывает уголовное обвинение против Делси Родригес, занявшей пост президента Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на четыре информированных источника. Федеральные прокуроры готовят обвинения в коррупции и отмывании денег, предупредив Родригес, что в случае невыполнения требований главы Белого дома Дональда Трампа ей грозит судебное преследование.

По данным собеседников, проект обвинения готовился прокуратурой Майами в течение последних двух месяцев и касается предполагаемого участия Родригес в отмывании средств государственной нефтяной компании PDVSA в период с 2021 по 2025 год. Источники уточнили, что уведомление носило устный характер.

Ранее Мадуро подал судебное ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении своей персоны. Он указал на нарушение его конституционных прав со стороны американских властей.

Кроме того, Трамп, рассуждая о возможной смене правительства в Иране, назвал идеальным примером операцию по захвату президента Венесуэлы. По убеждению республиканца, успешный сценарий в Каракасе гарантирует аналогичный результат в Тегеране.

