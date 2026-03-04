«Подходят в хорошем настроении»: Мостовой о матче «Динамо» — «Спартак» Экс-футболист Мостовой назвал «Динамо» и «Спартак» сопоставимыми соперниками

После матча «Динамо» — «Спартак» в полуфинале пути РПЛ Кубка России можно будет говорить о реальных возможностях команд в оставшейся части сезона, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной РФ, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой. По его словам, соперники равны по уровню.

«Динамо» и «Спартак» уверенно победили в матчах чемпионата России. Обе команды подходят в хорошем настроении перед матчем Кубка России. Соперники сопоставимы по уровню. Будет интересный матч. После этой игры будем говорить о реальных возможностях «Динамо» и «Спартака» в оставшейся части сезона, — считает Мостовой.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 5 марта на стадионе «ВТБ Арена». Игра начнется в 20:45 мск. Встречу будет судить арбитр Иван Абросимов. Обе команды удачно возобновили сезон РПЛ: «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0, а «Спартак» одолел в гостях «Сочи» 3:2.

Ранее Мостовой заявил, что Хуан Карлос Карседо является нормальной кандидатурой на пост главного тренера московского «Спартака». Он напомнил, что в столичном клубе «кого только не перепробовали» на эту должность.