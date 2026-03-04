Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 12:42

«Подходят в хорошем настроении»: Мостовой о матче «Динамо» — «Спартак»

Экс-футболист Мостовой назвал «Динамо» и «Спартак» сопоставимыми соперниками

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После матча «Динамо» — «Спартак» в полуфинале пути РПЛ Кубка России можно будет говорить о реальных возможностях команд в оставшейся части сезона, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной РФ, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой. По его словам, соперники равны по уровню.

«Динамо» и «Спартак» уверенно победили в матчах чемпионата России. Обе команды подходят в хорошем настроении перед матчем Кубка России. Соперники сопоставимы по уровню. Будет интересный матч. После этой игры будем говорить о реальных возможностях «Динамо» и «Спартака» в оставшейся части сезона, — считает Мостовой.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 5 марта на стадионе «ВТБ Арена». Игра начнется в 20:45 мск. Встречу будет судить арбитр Иван Абросимов. Обе команды удачно возобновили сезон РПЛ: «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0, а «Спартак» одолел в гостях «Сочи» 3:2.

Ранее Мостовой заявил, что Хуан Карлос Карседо является нормальной кандидатурой на пост главного тренера московского «Спартака». Он напомнил, что в столичном клубе «кого только не перепробовали» на эту должность.

Александр Мостовой
РПЛ
Спартак
Динамо
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог объяснила связь между избыточным весом и частыми инфекциями
Ровно 30 лет назад в центре Москвы убили главаря Ореховской ОПГ
В Госдуме назвали кинофильм, с которого начался распад СССР
Дроны-камикадзе ВСУ принесли смерть в Брянскую область
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.