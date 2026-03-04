Названо имя президента, который может развалить НАТО

Пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа к европейским лидерам может привести к распаду НАТО, заявил NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, стремление Европы восстановить уважение к себе лишь породит дополнительные противоречия и конфликты.

Я думаю, что правильнее всего говорить о тотальном неуважении Дональда Трампа к европейским лидерам, в том числе таких больших и сильных европейских государств, как Германия, которая является стержнем Евросоюза. Европа, конечно, будет пытаться вернуть уважение к себе и спорить с тем, какое место США им отводят в объединении. Поэтому я думаю, что будут расти противоречия, конфликты, их интенсивность, и многие из них будут вылазить в публичную плоскость. И, собственно, это в конечном счете станет основой и фундаментом глобального разлада и распада этого трансатлантического единства, — высказался Ярошенко.

Он подчеркнул, что глава Белого дома не знаком с многими представителями европейского истеблишмента и не стремится запоминать их имена. По словам Ярошенко, президент Финляндии Александр Стубб ранее хвастался своей дружбой с Трампом, который, в свою очередь, даже не знал, как он выглядит. Политолог пояснил, что все это свидетельствует о растущем кризисе в трансатлантических отношениях.

Самое главное здесь — принципиальный дисбаланс союзнических отношений. Не может быть равноправного союза между слабым и сильным. Сильный обязательно будет стараться подчинить и доминировать. Собственно, сегодня европейцы хотят равноправного партнерства, но этого не будет. Они просто в разы слабее американцев, и Штаты всегда будут в этом доминирующем положении. Европа не хочет мириться с ролью младшего партнера. Она будет пытаться взять себе, скажем так, суверенитета больше, чем может проглотить. США, конечно, с этим не согласны, поэтому конфликты между ними будут нарастать, — заключил Ярошенко.

Ранее Трамп объявил о намерении США прекратить торговые связи с Испанией, обосновав это отказом Мадрида увеличить военные расходы до 5% от ВВП. Президент Штатов также выразил недовольство действиями руководства страны, противопоставив его испанскому народу.