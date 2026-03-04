Сийярто назвал самый волнующий вопрос на переговорах с Путиным в Москве Сийярто: Венгрия хочет получить от РФ гарантии поставок нефти и газа

Венгрия хочет, чтобы Россия гарантировала поставки нефти и газа по прежней цене и в прежних объемах, несмотря на сложную ситуацию на мировых энергетических рынках, заявил в интервью телеканалу М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Он прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Я здесь для того, чтобы получить гарантию, что нефть и природный газ, необходимые для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, будут поставляться в Венгрию по неизменной цене, несмотря на изменившиеся условия и глобальный энергетический кризис, — сказал он.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что охрана венгерских энергетических объектов была усилена из-за угрозы украинских диверсий. Глава правительства напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего не допустить поставок российской энергии в Европу, а также о подрыве «Северных потоков».

До этого Сийярто констатировал, что Киев перекрывает транзит нефти по «Дружбе», руководствуясь политическими мотивами, хотя это прямо противоречит контрактным обязательствам. Министр подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с ЕС требует от Украины гарантировать энергетическую безопасность европейских стран, а не угрожать ей.