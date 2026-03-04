Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:34

Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение

Венгрия усилила защиту энергообъектов после угроз Зеленского

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Охрана венгерских энергетических объектов была усилена из-за угрозы украинских диверсий, заявил премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Глава правительства напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего не допустить поставок российской энергии в Европу, а также о подрыве «Северных потоков».

Зеленский заявил, что он не допустит попадания российской энергии в Европу. Следовательно, любой энергетический объект, использующий российскую энергию, может стать мишенью для украинских диверсий. Украинцы также подорвали газопровод «Северный поток», поэтому мы решили усилить защиту венгерских энергетических объектов, — сказал он.

Ранее руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что Киев перекрывает транзит нефти по «Дружбе», руководствуясь политическими мотивами, хотя это прямо противоречит контрактным обязательствам. Министр подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с ЕС требует от Украины гарантировать энергетическую безопасность европейских стран, а не угрожать ей.

Кроме того, Зеленский высказал пожелание о проигрыше Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Украинский глава выразил надежду, что смена руководителя правительства позволит нормализовать двусторонние отношения.

Виктор Орбан
Венгрия
Украина
Зеленский
угрозы
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Флорист дала советы по правильному уходу за подаренным букетом
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.