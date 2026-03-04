Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение

Охрана венгерских энергетических объектов была усилена из-за угрозы украинских диверсий, заявил премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Глава правительства напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего не допустить поставок российской энергии в Европу, а также о подрыве «Северных потоков».

Зеленский заявил, что он не допустит попадания российской энергии в Европу. Следовательно, любой энергетический объект, использующий российскую энергию, может стать мишенью для украинских диверсий. Украинцы также подорвали газопровод «Северный поток», поэтому мы решили усилить защиту венгерских энергетических объектов, — сказал он.

Ранее руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что Киев перекрывает транзит нефти по «Дружбе», руководствуясь политическими мотивами, хотя это прямо противоречит контрактным обязательствам. Министр подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с ЕС требует от Украины гарантировать энергетическую безопасность европейских стран, а не угрожать ей.

Кроме того, Зеленский высказал пожелание о проигрыше Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Украинский глава выразил надежду, что смена руководителя правительства позволит нормализовать двусторонние отношения.