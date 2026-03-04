Сенатор раскритиковал введение обязательного экзамена по истории Сенатор Гибатдинов: еще один экзамен по истории будет только нервировать детей

Введение обязательного устного экзамена по истории в качестве собеседования для допуска к ОГЭ может послужить новым барьером для и без того перегруженных девятиклассников, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его словам, историю следует изучать глубоко и с интересом, а не превращать в очередной стрессовый тест.

История — фундаментальная наука, формирующая понимание мира и мышление. Тем более история своей страны — инструмент для формирования патриотизма. Однако вместо развития любви к предмету добавится тревога, нервозность и гонка за «проходным» результатом, —пояснил сенатор.

По его словам, сейчас школьники, учителя и родители и так страдают от бесконечных тестов и натаскивания. Это говорит о том, что пора не латать систему образования новыми экзаменами, а менять подход в корне, возвращаясь к билетам, живым обсуждениям и настоящему пониманию», резюмировал Гибатдинов.

Ранее сообщалось, что специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в ближайшее время займутся созданием форматов и материалов для устного экзамена по истории, который станет обязательным допуском к ГИА для выпускников девятых классов. В Рособрнадзоре подтвердили начало работы над новой экзаменационной моделью.