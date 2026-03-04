Россиян предупредили о популярных схемах вербовки Эксперт по разведке Ромачев: россиян нередко вербуют с помощью запугиваний о ФСБ

Россиян нередко вербуют с помощью запугиваний о сдаче сотрудникам ФСБ России, заявил на «Радио 1» эксперт по бизнес-разведке Роман Ромачев. Он отметил, что схемы в целом схожи с классическим телефонным мошенничеством. К жертвам втираются в доверие, после этого предлагают якобы легальные задания за хорошее вознаграждение, а затем начинают шантаж.

Сначала вам дают легкую подработку: сходить, сфотографировать, передать. Это законно. Но когда вы выполните несколько заданий, вам пишут: «То, что ты фотографировал, — объект критической инфраструктуры. Если откажешься работать дальше, мы сдадим тебя ФСБ», — предупредил Ромачев.

По его словам, подростки и студенты нередко становятся жертвами вербовщиков, поскольку у них еще не до конца сформировано критическое мышление. В группу риска также входят пожилые люди. У последних постепенно ослабевают когнитивные функции, им становится все сложнее анализировать новые технологии, которыми активно пользуются злоумышленники.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом промышленных альпинистов, предлагая услуги по уборке крыш многоэтажек от сосулек и снега. После получения предоплаты аферисты перестают выходить на связь.