Стало известно о жестокой «охоте» СБУ на российских школьников Украинские спецслужбы начали вербовать школьников в чатах для знакомств

Украинские вербовщики проникли в подростковые чаты знакомств, сообщил Telegram-канал Baza. Они используют подставные профили в сервисах, где школьники ищут друзей, и через переписку пытаются войти в доверие детей. Затем подростков склоняют к передаче геолокации и вовлекают в противоправные действия.

После нескольких дней общения в переписке появляется человек в форме военнослужащего, который требует отправить координаты объектов. Затем с подростком связываются уже якобы «российские силовики» из несуществующих ведомств. На фоне давления и манипуляций подростков подталкивают к уголовным преступлениям.

По такой схеме мошенники вышли на 16-летнего Артема из Красногорска. По данным источников канала, его убедили купить бензин и поджечь зал кинотеатра в московском ТЦ «Авиапарк» во время сеанса. Такой сценарий повторяется у разных жертв и становится все более распространенным.

Ранее стало известно, что работники офисов украинских мошенников трудятся в адских условиях. Отмечается, что туда идут люди из-за безысходности, а выгорание наступает очень быстро. Часть сотрудников кол-центров осуществляют «развод на диверсии».