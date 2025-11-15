Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 17:26

Стало известно о жестокой «охоте» СБУ на российских школьников

Украинские спецслужбы начали вербовать школьников в чатах для знакомств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украинские вербовщики проникли в подростковые чаты знакомств, сообщил Telegram-канал Baza. Они используют подставные профили в сервисах, где школьники ищут друзей, и через переписку пытаются войти в доверие детей. Затем подростков склоняют к передаче геолокации и вовлекают в противоправные действия.

После нескольких дней общения в переписке появляется человек в форме военнослужащего, который требует отправить координаты объектов. Затем с подростком связываются уже якобы «российские силовики» из несуществующих ведомств. На фоне давления и манипуляций подростков подталкивают к уголовным преступлениям.

По такой схеме мошенники вышли на 16-летнего Артема из Красногорска. По данным источников канала, его убедили купить бензин и поджечь зал кинотеатра в московском ТЦ «Авиапарк» во время сеанса. Такой сценарий повторяется у разных жертв и становится все более распространенным.

Ранее стало известно, что работники офисов украинских мошенников трудятся в адских условиях. Отмечается, что туда идут люди из-за безысходности, а выгорание наступает очень быстро. Часть сотрудников кол-центров осуществляют «развод на диверсии».

школьники
подростки
чаты
знакомства
Украина
вербовщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эфиопии заявили о вспышке смертельно опасной лихорадки
Смена имиджа, домогательства, расшатанная психика: как живет Наталья Рудова
Хотите, чтобы тыква таяла во рту? Секрет в температуре и пергаменте
Захарова одной фразой унизила МОК после попытки «задушить» российские СМИ
В Италии ощутили неожиданный эффект от антироссийских санкций
Орбан предположил, реально ли склонить Украину к перемирию
Эстония расширила финансовую поддержку Украины
Посетители зоопарка попрятались в машины из-за сбежавшей обезьяны
Американист оценил шансы США на изъятие замороженных российских активов
Тяга к сладкому: как обмануть желание и остаться в форме
Названо число пострадавших после взрыва и пожара в Аргентине
Стало известно о жестокой «охоте» СБУ на российских школьников
В Запорожской области выросло число оставшихся без света абонентов
День святого Георгия Победоносца: история и почитание
В Европе предсказали наступление финансового кризиса на Украине
Россиянка опубликовала видео, как орел напал на нее и едва не выколол глаз
В Европе подсчитали потери из-за отказа от россиян
Раскрыто, почему США не поддержали антироссийские поправки в резолюции ООН
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!
Раскрыты последствия удара ВСУ по Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.