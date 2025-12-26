Блюдо для зимнего ужина: ароматная говядина с грибами и вином

Хотите приготовить главное блюдо французской кухни? Говядина по-бургундски — это рагу, где алкоголь является основой вкуса. Для приготовления понадобится: 1 кг говяжьей лопатки или щеки, 750 мл красного сухого вина (желательно бургундского), 200 граммов бекона, 300 граммов мелкого лука-шалота или обычного лука, 300 граммов шампиньонов, 2 моркови, 3 зубчика чеснока, пучок прованских трав, лавровый лист, соль, перец, мука и растительное масло.

Мясо нарезают крупными кубиками, обваливают в муке и обжаривают до корочки. Отдельно пассеруют бекон, лук, морковь и грибы. Все складывают в толстостенную кастрюлю или керамический горшок, добавляют травы, чеснок и заливают красным вином так, чтобы оно покрывало мясо. Тушат под крышкой в духовке при 160°C не менее 2,5–3 часов, пока говядина не станет невероятно мягкой.

Готовое рагу с вином подают с картофельным пюре, пастой или просто с хрустящим багетом. Вино полностью уваривается, оставляя после себя густой, бархатистый соус с глубоким фруктовым вкусом. Это блюдо с алкоголем требует времени, но результат — мясо, которое тает во рту, — того стоит. Оно станет центром любого праздничного застолья.

Несмотря на то что алкоголь в блюдах считается лишь приправой, не стоит забывать, что его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью!

Ранее мы поделились рецептом винегрета с запеченным яблоком.