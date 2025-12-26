Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом

Ищете изысканное и нежное блюдо с алкоголем? Кролик, тушенный в вине, — прекрасная альтернатива привычной говядине. Для приготовления понадобится: тушка кролика (разделанная на порционные куски), 500 мл красного полусухого или сухого вина, 100 грамм чернослива без косточек, 2 луковицы, 2 моркови, 3 зубчика чеснока, веточки розмарина и тимьяна, 2 столовые ложки томатной пасты, соль, перец и растительное масло.

Куски кролика обжаривают на сильном огне до румяной корочки. Отдельно пассеруют лук, морковь и чеснок. В толстостенную кастрюлю выкладывают мясо и овощи, добавляют чернослив, травы, томатную пасту и заливают красным вином так, чтобы оно почти покрывало ингредиенты. Доводят до кипения, затем тушат под крышкой на самом медленном огне 1,5–2 часа до мягкости мяса.

Готового кролика в винном соусе подают с картофельным пюре, гречневой кашей или пастой. Вино в процессе тушения смягчает мясо, а чернослив придает соусу приятную сладковатую ноту. Это блюдо с алкоголем получается ароматным, с бархатистой текстурой и сложным вкусом. Оно станет украшением праздничного стола и удивит гостей своей глубиной.

Несмотря на то что алкоголь в блюдах считается лишь приправой, не стоит забывать, что его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью!



