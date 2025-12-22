Новогодний винегрет по-царски: икра щуки вместо горошка

Хотите удивить гостей элегантной подачей знакомого салата? Винегрет с икрой щуки добавит ноту роскоши. Для приготовления понадобится: 2 отварные свеклы, 3 картофелины, 2 моркови, 3 соленых огурца, 150 граммов квашеной капусты, 1 красная луковица, 50–70 граммлв соленой икры щуки. Для заправки: 3 столовые ложки нерафинированного подсолнечного масла, 1 столовая ложка яблочного уксуса, соль, перец.

Овощи нарезают аккуратным мелким кубиком. Лук шинкуют полукольцами и маринуют 10 минут в смеси уксуса и щепотки сахара. Все ингредиенты, кроме икры, осторожно смешивают в салатнике. Заправку взбивают вилкой и поливают салат. Готовый праздничный винегрет раскладывают по порционным кольцам или горкам на тарелках и щедро украшают сверху икрой щуки, создавая эффект «икорного снега».

Такой салат с икрой получается не только красивым, но и обладающим интересным вкусовым контрастом: сладость овощей, кислинка капусты и солоноватая икра. Это блюдо не требует долгого настаивания. Винегрет с икорным декором станет достойным центром праздничного стола и запомнится гостям своим изысканным видом.

