Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 13:10

«Против интересов пользователей»: Медведчук раскрыл правду о Telegram

Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Стрингер/РИА Новости
Служба безопасности Украины поддерживает контакты с администрацией мессенджера Telegram, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По словам политика, которые приведены на сайте движения, к платформе накопилось много претензий.

СБУ давно установила тесное сотрудничество с администрацией мессенджера Telegram и преступно проводит спецоперации против интересов пользователей. <...> А что касается запрета Telegram, так Россия до последнего старалась выйти на взаимное сотрудничество, но Дуров сам его отверг. К Telegram накопилось много претензий, — заявил он.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram заблокируют в первых числах апреля. Два источника, близкие к Кремлю, назвали решение окончательным. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе детей.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что российские блогеры могут устроить флешмоб с обращением к основателю Telegram Павлу Дурову, чтобы сохранить работу мессенджера на территории РФ. По его словам, таким образом можно добиться, чтобы на платформе полностью удалили каналы, работающие против России.

Виктор Медведчук
Telegram
СБУ
мессенджеры
