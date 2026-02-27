«Против интересов пользователей»: Медведчук раскрыл правду о Telegram

Служба безопасности Украины поддерживает контакты с администрацией мессенджера Telegram, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По словам политика, которые приведены на сайте движения, к платформе накопилось много претензий.

СБУ давно установила тесное сотрудничество с администрацией мессенджера Telegram и преступно проводит спецоперации против интересов пользователей. <...> А что касается запрета Telegram, так Россия до последнего старалась выйти на взаимное сотрудничество, но Дуров сам его отверг. К Telegram накопилось много претензий, — заявил он.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram заблокируют в первых числах апреля. Два источника, близкие к Кремлю, назвали решение окончательным. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе детей.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что российские блогеры могут устроить флешмоб с обращением к основателю Telegram Павлу Дурову, чтобы сохранить работу мессенджера на территории РФ. По его словам, таким образом можно добиться, чтобы на платформе полностью удалили каналы, работающие против России.