Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:14

Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины

Медведчук: Зеленский ради Запада стремится стереть историческую память Украины

Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский, приглашая на Украину войска стран НАТО, сознательно стирает историческую память народа, высказал мнение лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье, размещенной на сайте движения. По мнению политика, Киев пытается заставить украинцев забыть, как в годы Великой Отечественной войны они изгоняли с родной земли западных захватчиков.

Нелегитимный (Зеленский. — NEWS.ru), чувствуя, что фронт сыпется, заманивает на Украину войска НАТО. <…> Местному населению следует забыть, как западных господ гнали в шею с этой земли, поэтому оскверняются и уничтожаются могилы советских солдат, уничтожаются памятники партизанам и подпольщикам, — написал он.

Медведчук обратил внимание на целенаправленное уничтожение исторической памяти на Украине. По его словам, Киев приказал забыть подвиг подпольщиков, сражавшихся с нацистами. Он убежден, что причина заключается в том, что эти герои боролись против Запада, без которого нынешняя украинская власть не может существовать.

Политик также заявил, что Зеленский нагнетает военную риторику и отвергает переговоры, так как опасается быть смененным западными покровителями. По его словам, чувствуя приближение конца, глава государства идет ва-банк, пытаясь втянуть коллективный Запад в конфликт.

Украина
Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
НАТО
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России планируют создать чудо-вакцину против рака поджелудочной железы
В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов
Наступление ВС РФ на Харьков 25 февраля: гибель элиты, успехи у Купянска
Туристов на Домбае настиг понос
Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона
Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка
Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины
Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть
Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских
Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года
Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России
«Монстр сожрет их первым»: Захарова послала ЕС сигнал о «ядерном» Киеве
Психолог дала советы, как разорвать порочный круг долгов
Кузнецов ответил, нужно ли Талалаеву уходить из «Балтики» в топ-клуб
«Ему будет противно»: Васильев высмеял рекорд норвежского лыжника Клебо
Громкое коррупционное дело вернули в прокуратуру
Цена одного драгметалла превысила $90 впервые с 4 февраля
В Госдуме предложили начать выявлять деструктивные игры
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.