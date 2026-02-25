Президент Украины Владимир Зеленский, приглашая на Украину войска стран НАТО, сознательно стирает историческую память народа, высказал мнение лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье, размещенной на сайте движения. По мнению политика, Киев пытается заставить украинцев забыть, как в годы Великой Отечественной войны они изгоняли с родной земли западных захватчиков.

Нелегитимный (Зеленский. — NEWS.ru), чувствуя, что фронт сыпется, заманивает на Украину войска НАТО. <…> Местному населению следует забыть, как западных господ гнали в шею с этой земли, поэтому оскверняются и уничтожаются могилы советских солдат, уничтожаются памятники партизанам и подпольщикам, — написал он.

Медведчук обратил внимание на целенаправленное уничтожение исторической памяти на Украине. По его словам, Киев приказал забыть подвиг подпольщиков, сражавшихся с нацистами. Он убежден, что причина заключается в том, что эти герои боролись против Запада, без которого нынешняя украинская власть не может существовать.

Политик также заявил, что Зеленский нагнетает военную риторику и отвергает переговоры, так как опасается быть смененным западными покровителями. По его словам, чувствуя приближение конца, глава государства идет ва-банк, пытаясь втянуть коллективный Запад в конфликт.