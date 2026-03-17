17 марта 2026 в 21:00

Мессенджер Мax опроверг фейк о взломе

В центре безопасности мессенджера Мax опровергли информацию о якобы взломе платформы, передает ТАСС. Там также указали, что посторонние не получали доступа к данным пользователей.

Очередной фейк про Мax, который распространяется без фактчека и проверки информации. Комплекс «Мобильный криминалист» не имеет доступа к инфраструктуре Мах. «МКО „Система“» не связана с сервисами Мах, а разработчики программы не имеют доступа к данным пользователей Мах. Данные пользователей Мах надежно защищены, — отметили в центре безопасности мессенджера.

До этого стала появляться информация о якобы взломе мессенджеров с помощью софта МКО «Система». Несколько источников заявляли, что ПО помогает «извлечь» контакты, приватные и общие чаты, каналы, диалоги с ботами и многое другое.

Ранее сообщалось, что студентка из Тулы Наталия Гладкова, которая стала 100-миллионным пользователем отечественного мессенджера Мax, получила возможность отправиться в бесплатное путешествие. В качестве места поездки она выбрала Камчатку. Торжественная церемония награждения состоялась в московском офисе разработчика, где победительнице вручили сертификат на 1 млн рублей для поездки по России.

