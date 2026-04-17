Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 13:00

В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользователи MAX отправили более 90 млрд сообщений за первый квартал 2026 года, что демонстрирует рекордный рост активности в национальном мессенджере, заявил NEWS.ru представитель компании. По его словам, также зафиксировано значительное увеличение количества звонков по сравнению с предыдущим периодом.

За первый квартал 2026 года пользователи национального мессенджера MAX отправили в девять раз больше сообщений и совершили в 1,5 раза больше звонков, чем совокупно за три квартала 2025 года. Всего с момента запуска приложения отправлено более 100 млрд сообщений. Также совершено 5,2 млрд звонков. За первый квартал 2026 года пользователи МАХ отправили более 90 млрд сообщений и позвонили более 3 млрд раз, — сказал представитель мессенджера.

Он добавил, что на начало апреля в MAX зарегистрировались 110 млн человек. По его словам, ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн пользователей.

Ранее в пресс-службе MAX заявили, что мессенджер привлек уже более 7 млн иностранных пользователей. Там добавили, что с начала 2026 года число сообщений, отправленных зарубежными юзерами внутри приложения, достигло 1 млрд.

Общество
мессенджеры
MAX
приложения
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.