В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей Пользователи MAX отправили более 90 млрд сообщений за первый квартал 2026 года

Пользователи MAX отправили более 90 млрд сообщений за первый квартал 2026 года, что демонстрирует рекордный рост активности в национальном мессенджере, заявил NEWS.ru представитель компании. По его словам, также зафиксировано значительное увеличение количества звонков по сравнению с предыдущим периодом.

За первый квартал 2026 года пользователи национального мессенджера MAX отправили в девять раз больше сообщений и совершили в 1,5 раза больше звонков, чем совокупно за три квартала 2025 года. Всего с момента запуска приложения отправлено более 100 млрд сообщений. Также совершено 5,2 млрд звонков. За первый квартал 2026 года пользователи МАХ отправили более 90 млрд сообщений и позвонили более 3 млрд раз, — сказал представитель мессенджера.

Он добавил, что на начало апреля в MAX зарегистрировались 110 млн человек. По его словам, ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн пользователей.

Ранее в пресс-службе MAX заявили, что мессенджер привлек уже более 7 млн иностранных пользователей. Там добавили, что с начала 2026 года число сообщений, отправленных зарубежными юзерами внутри приложения, достигло 1 млрд.