Национальный мессенджер MAX сменил название на «МАКС»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Национальный мессенджер MAX сменил написание своего названия в российских витринах в магазинах приложений. Теперь в App Store сервис отображается как «МАКС: общение, звонки, сервисы».

Аналогичное написание используется и в Google Play. При этом отдельного публичного анонса о ребрендинге в «МАКС» разработчики, по открытым данным, не делали.

На официальном сайте сервиса по-прежнему используется латинское написание MAX. В зарубежных витринах App Store приложение можно увидеть под именем MAX: messenger, calls. Таким образом, изменения коснулись пока только российских цифровых площадок.

Ранее представитель компании сообщал NEWS.ru, что пользователи MAX отправили более 90 млрд сообщений за первый квартал 2026 года, что демонстрирует рекордный рост активности в национальном мессенджере. По словам собеседника, также зафиксировано значительное увеличение количества звонков по сравнению с предыдущим периодом.

До этого сообщалось, что мессенджер уже привлек свыше 7 млн иностранных пользователей. С начала 2026 года количество сообщений, отправленных зарубежными пользователями внутри приложения, достигло 1 млрд.

