16 апреля 2026 в 15:30

Мессенджер MAX преодолел очередную рекордную отметку

Пресс-служба MAX: в мессенджере зарегистрировались 7 млн иностранцев

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мессенджер MAX привлек уже более 7 млн иностранных пользователей, заявили NEWS.ru в пресс-службе отечественной платформы. Там добавили, что с начала 2026 года число сообщений, отправленных зарубежными юзерами внутри приложения, достигло миллиарда.

В мессенджере MAX зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей. С начала года они отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 млн звонков. Наиболее активны жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. Регистрация на платформе доступна гражданам 40 государств: в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в приложении появилась у жителей СНГ, а с марта 2026 года — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. На начало апреля MAX пополнили 110 млн человек. Ежедневная аудитория превысила 80 млн юзеров, — поделились в пресс-службе платформы.

Ранее в Центре безопасности MAX заявили, что все данные пользователей мессенджера находятся под надежной защитой. По словам специалистов, все сообщения о выявленных уязвимостях не соответствуют действительности.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
