25 мая 2026 в 13:23

Психиатр назвал неожиданный фактор, уничтожающий ментальное здоровье

Психиатр Федорович: соцсети постепенно разрушают ментальное здоровье людей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Социальные сети постепенно разрушают ментальное здоровье людей, заявил в беседе с НСН психиатр Александр Федорович. По словам врача, они мешают пользователям достичь самоопределения и самодостаточности.

Соцсети — это абсолютное зло. Это привносит раздор в психическое состояние человека. Это позволяет ему не то что сбежать, но подменить понятийную базу. И, конечно, уровень того, что нам предлагают социальные сети, катастрофичен. Я говорю о том, что в принципе разрушает когниции и понятия самоопределения и самодостаточности. Это механизм, который убивает коллективизм и приводит к десоциализации человека и в принципе не дает вообще ничего, кроме кривого восприятия окружающей среды, — отметил Федорович.

Он отметил, что выход в такой ситуации очень простой. По мнению психиатра, за соцсетями нужен контроль, в том числе регламент и цензура.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что увеличение числа обращений за психологической помощью связано с негативной новостной повесткой в мире. По его словам, свою роль также играют люди, которые зарабатывают на распространении информации о ментальных проблемах.

Общество
расстройства
психиатры
соцсети
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
