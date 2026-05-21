Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 12:29

Психотерапевт раскрыл, с какими расстройствами часто путают СДВГ

Психотерапевт Чутко: СДВГ нередко путают с тревожными расстройствами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Синдром дефицита внимания и гиперактивности нередко путают с тревожными и астеническими расстройствами после перенесенного стресса, заявил в беседе с KP.RU психотерапевт и невролог Леонид Чутко. Он отметил, что иногда СДВГ ошибочно приписывают себе люди с повышенной склонностью к лени или неорганизованностью.

[СДВГ путают] с астеническими расстройствами после перенесенного стресса: в таких случаях человек временно ощущает дефицит внимания. Сам по себе хронический стресс тоже приводит к снижению внимания. На фоне тревожного расстройства у людей также часто падает концентрация внимания и появляется внутреннее беспокойство, как при СДВГ, — объяснил Чутко.

Он добавил, что к врачам часто обращаются люди с заявлением, что у них СДВГ. На практике оказывается, что человек здоров, просто он менее трудолюбивый или не особо собранный. Именно поэтому диагноз должен ставить только квалифицированный специалист. Все онлайн-тесты для самодиагностики синдрома крайне сомнительны, заключил врач.

Ранее Чутко заявил, что у взрослых с СДВГ наблюдается повышенная тревожность, в отличие от детей с этим расстройством. По его словам, и для первых, и для вторых характерна импульсивность. Однако у взрослых она часто проявляется в шопоголизме, а у несовершеннолетних — в физическом вмешательстве.

Здоровье
психотерапевты
неврологи
расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный мажор устроил жесткое ДТП в Нижнем Новгороде: что известно, жертвы
В Кремле раскрыли, как Китай готов помочь по Украине
Врач объяснила, как замедлить старение после 65 лет
Путин вручит звезды Героев бойцам СВО в Кремле
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по нефтезаводам
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила вспышка двух инфекций, передающихся половым путем
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.