Психотерапевт раскрыл, с какими расстройствами часто путают СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности нередко путают с тревожными и астеническими расстройствами после перенесенного стресса, заявил в беседе с KP.RU психотерапевт и невролог Леонид Чутко. Он отметил, что иногда СДВГ ошибочно приписывают себе люди с повышенной склонностью к лени или неорганизованностью.

[СДВГ путают] с астеническими расстройствами после перенесенного стресса: в таких случаях человек временно ощущает дефицит внимания. Сам по себе хронический стресс тоже приводит к снижению внимания. На фоне тревожного расстройства у людей также часто падает концентрация внимания и появляется внутреннее беспокойство, как при СДВГ, — объяснил Чутко.

Он добавил, что к врачам часто обращаются люди с заявлением, что у них СДВГ. На практике оказывается, что человек здоров, просто он менее трудолюбивый или не особо собранный. Именно поэтому диагноз должен ставить только квалифицированный специалист. Все онлайн-тесты для самодиагностики синдрома крайне сомнительны, заключил врач.

Ранее Чутко заявил, что у взрослых с СДВГ наблюдается повышенная тревожность, в отличие от детей с этим расстройством. По его словам, и для первых, и для вторых характерна импульсивность. Однако у взрослых она часто проявляется в шопоголизме, а у несовершеннолетних — в физическом вмешательстве.