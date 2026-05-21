Врач ответил, может ли кондиционер стать причиной болезни

Кондиционеры могут способствовать распространению инфекций, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин. Он отметил, что заболеть из-за холодного воздуха невозможно.

Во-первых, при длительном воздействии холодного воздуха и резких перепадах температуры снижается местная защита слизистых оболочек дыхательных путей. Это повышает восприимчивость человека к респираторным вирусам, особенно в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Во-вторых, плохо обслуживаемые кондиционеры способны накапливать пыль, грибки и микроорганизмы, — рассказал Калюжин.

Врач подчеркнул, что регулярная чистка кондиционеров позволит снизить риски заражения. По его словам, техническое обслуживание и хорошая вентиляция в помещении также важны.

Ранее урбанист, гендиректор архитектурно-градостроительного бюро Юлия Зубарик рассказала, что прятаться от палящего солнца лучше всего в метро, супермаркетах и у водоемов. По ее словам, избежать жары помогут крытые общественные пространства с кондиционерами.