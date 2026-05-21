21 мая 2026 в 12:39

Врач ответил, может ли кондиционер стать причиной болезни

Врач Калюжин: кондиционеры могут распространять инфекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кондиционеры могут способствовать распространению инфекций, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин. Он отметил, что заболеть из-за холодного воздуха невозможно.

Во-первых, при длительном воздействии холодного воздуха и резких перепадах температуры снижается местная защита слизистых оболочек дыхательных путей. Это повышает восприимчивость человека к респираторным вирусам, особенно в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Во-вторых, плохо обслуживаемые кондиционеры способны накапливать пыль, грибки и микроорганизмы, — рассказал Калюжин.

Врач подчеркнул, что регулярная чистка кондиционеров позволит снизить риски заражения. По его словам, техническое обслуживание и хорошая вентиляция в помещении также важны.

Ранее урбанист, гендиректор архитектурно-градостроительного бюро Юлия Зубарик рассказала, что прятаться от палящего солнца лучше всего в метро, супермаркетах и у водоемов. По ее словам, избежать жары помогут крытые общественные пространства с кондиционерами.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

