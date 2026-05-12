Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера

Цена кондиционера зависит от стоимости установки, рассказал LIFE.ru экономист Илья Рыбальченко. Он отметил, что такой девайс нельзя купить и «просто включить в розетку».

Если говорить просто: в мае 2026 года кондиционер — это уже не спонтанная покупка «поставим на выходных». Это маленький бытовой проект. В него входит сама техника, монтаж, расходники, демонтаж старого оборудования, а иногда еще и доступ к фасаду, переделка трассы, штробление стен и работа высотников. Поэтому цена складывается не из одной строки в чеке, а из целой цепочки работ, — рассказал Рыбальченко.

Экономист подчеркнул, что летом такие работы обойдутся дороже из-за срочности и высокого спроса. Он посоветовал спланировать смету и заниматься установкой кондиционера не в пиковый сезон.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что пожаловаться на капающий соседский кондиционер можно в управляющую компанию, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Он подчеркнул, что в первую очередь стоит поговорить с жильцами, так как они могут просто не знать о такой проблеме.