Россиянам дали совет, куда жаловаться на капающий кондиционер

Эксперт по ЖКХ Бондарь: пожаловаться на соседский кондиционер можно в УК

Пожаловаться на капающий соседский кондиционер можно в управляющую компанию, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, посоветовал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что в первую очередь стоит поговорить с жильцами, так как они могут просто не знать о такой проблеме.

Многие просто не замечают, что капли долетают до нижних окон. Если контакт с соседом не сложился, разумно обратиться в управляющую компанию. Организация должна зафиксировать факт порчи фасада или неудобств и выдать собственнику предписание об устранении. Если же УК бездействует, стимулировать ее поможет обращение в жилищную инспекцию, — пояснил Бондарь.

Ранее юрист Полина Гусятникова заявила, что штраф за выращивание запрещенных растений на дачном участке составляет от 3 до 5 тыс. рублей. По ее словам, также может грозить арест до 15 суток. А при большом количестве запрещенных растений наступает уголовная ответственность.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

