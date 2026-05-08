Россиянам дали совет, куда жаловаться на капающий кондиционер Эксперт по ЖКХ Бондарь: пожаловаться на соседский кондиционер можно в УК

Пожаловаться на капающий соседский кондиционер можно в управляющую компанию, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, посоветовал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что в первую очередь стоит поговорить с жильцами, так как они могут просто не знать о такой проблеме.

Многие просто не замечают, что капли долетают до нижних окон. Если контакт с соседом не сложился, разумно обратиться в управляющую компанию. Организация должна зафиксировать факт порчи фасада или неудобств и выдать собственнику предписание об устранении. Если же УК бездействует, стимулировать ее поможет обращение в жилищную инспекцию, — пояснил Бондарь.

