Дачников предупредили о штрафах за запрещенные растения

Штраф за выращивание запрещенных растений на дачном участке составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, предупредила юрист Полина Гусятникова. В беседе с «Авторадио» эксперт обратила внимание, что также может грозить арест до 15 суток. Она подчеркнула, что при большом количестве запрещенных растений наступает уголовная ответственность.

Для каждого из растений, которые выращивать нельзя, предусмотрено, от какого количества штук предусмотрена какая ответственность. То есть если, например, человек выращивает кактусы, содержащие мескалин, то крупный размер — это у нас будет от двух растений, особо крупный — от 10 растений. А если мы, например, говорим про тот же самый шалфей предсказателей, то крупный размер — это будет от 10 растений, а особо крупный размер — это будет от 100 растений, — уточнила Гусятникова.

