04 мая 2026 в 21:43

Дачников предупредили о штрафах за запрещенные растения

Юрист Гусятникова: штраф за запрещенные растения достигает 5 тыс. рублей

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Штраф за выращивание запрещенных растений на дачном участке составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, предупредила юрист Полина Гусятникова. В беседе с «Авторадио» эксперт обратила внимание, что также может грозить арест до 15 суток. Она подчеркнула, что при большом количестве запрещенных растений наступает уголовная ответственность.

Для каждого из растений, которые выращивать нельзя, предусмотрено, от какого количества штук предусмотрена какая ответственность. То есть если, например, человек выращивает кактусы, содержащие мескалин, то крупный размер — это у нас будет от двух растений, особо крупный — от 10 растений. А если мы, например, говорим про тот же самый шалфей предсказателей, то крупный размер — это будет от 10 растений, а особо крупный размер — это будет от 100 растений, — уточнила Гусятникова.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что россиянам грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей за выброшенную в дворовый контейнер мебель, а также опасные отходы. По его словам, многие ошибочно полагают, что в бак можно складывать что угодно, однако крупногабаритные вещи должны вывозиться отдельно.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

