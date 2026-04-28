Россиянам рассказали, за какой мусор в дворовом контейнере грозит штраф

Россиянам грозит штраф в размере до трех тысяч рублей за выброшенную в дворовый контейнер мебель, а также опасные отходы, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, многие ошибочно полагают, что в бак можно складывать что угодно, однако крупногабаритные вещи должны вывозиться отдельно.

Многие думают, что в дворовый контейнер можно выбросить что угодно: и старый диван, и разбитый термометр, и даже мешки со строительным мусором. Но на самом деле за это можно получить штраф. Во-первых, крупные вещи в контейнеры бросать нельзя. По закону их должны вывозить отдельно. Если оставите у бака, управляющая компания может пожаловаться, тогда вас оштрафуют на сумму до трех тысяч рублей. Лучше заказать вывоз через УК или спецслужбу. Во-вторых, опасные отходы — батарейки, лампочки, градусники, краски, лекарства — тоже не должны попадать в общий мусор. Их нужно сдавать в специальные пункты приема. Иначе грозит штраф, — сказал Бондарь.

Он подчеркнул, что в обычный контейнер можно выбрасывать только бытовой мусор. По его словам, к нему относятся отходы, образованные от повседневной жизнедеятельности человека.

