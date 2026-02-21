Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 11:50

Россиян предупредили о штрафах за шум от миксера

Юрист Власова: россиянам может грозить штраф за шум от миксера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиян могут привлечь к ответственности за громкий шум, издаваемый бытовой техникой, такой как миксеры или кухонные комбайны, если уровень звука превышает установленные нормативы, напомнила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. Днем уровень шума не должен превышать 55 дБА, а ночью — 45 дБА, передает ТАСС.

С юридической точки зрения под шумом понимают любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время он равен 55 дБА, а в ночное — 45 дБА (раздел VI СанПиН 2.1.2.2645-10). Поэтому самое важное, это не то по какой причине возникает шум, за исключениями установленными законом, а насколько этот шум сильный. Если шум от миксера настолько сильный, что он превышает установленную норму, то наказать нарушителя можно, в том числе ему может грозить штраф, — отметила Власова.

В настоящее время в России отсутствует единый федеральный закон о тишине. Такой проект был отклонен Госдумой осенью 2025 года. В связи с этим вопросы, связанные с шумом в жилых помещениях, регулируются на уровне регионов. Как правило, шум запрещен в ночное время и в дневное время, когда действует так называемый тихий час.

Ранее сообщалось, что жителям многоквартирных домов может грозить штраф за шумную уборку вечером. Его размер не может превышать 5 тыс. рублей. Например, в Калужской области запрещено шуметь с 23:00 до 07:00, в Омской области — с 22:00 до 08:00, а в Республике Алтай — с 22:00 до 06:00.

штрафы
россияне
шум
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ульяновской области вспыхнул скандал с семьями погибших на СВО
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами
Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни
Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни
Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос
Украина нашла «замену» нефтепроводу «Дружба»
Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину
Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?
Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»
Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО
Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана
ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане
Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем
Российские войска приблизились к освобождению ДНР
Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего
Появились новые подробности в деле о таинственном исчезновении Усольцевых
Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.