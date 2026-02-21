Россиян предупредили о штрафах за шум от миксера Юрист Власова: россиянам может грозить штраф за шум от миксера

Россиян могут привлечь к ответственности за громкий шум, издаваемый бытовой техникой, такой как миксеры или кухонные комбайны, если уровень звука превышает установленные нормативы, напомнила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. Днем уровень шума не должен превышать 55 дБА, а ночью — 45 дБА, передает ТАСС.

С юридической точки зрения под шумом понимают любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время он равен 55 дБА, а в ночное — 45 дБА (раздел VI СанПиН 2.1.2.2645-10). Поэтому самое важное, это не то по какой причине возникает шум, за исключениями установленными законом, а насколько этот шум сильный. Если шум от миксера настолько сильный, что он превышает установленную норму, то наказать нарушителя можно, в том числе ему может грозить штраф, — отметила Власова.

В настоящее время в России отсутствует единый федеральный закон о тишине. Такой проект был отклонен Госдумой осенью 2025 года. В связи с этим вопросы, связанные с шумом в жилых помещениях, регулируются на уровне регионов. Как правило, шум запрещен в ночное время и в дневное время, когда действует так называемый тихий час.

Ранее сообщалось, что жителям многоквартирных домов может грозить штраф за шумную уборку вечером. Его размер не может превышать 5 тыс. рублей. Например, в Калужской области запрещено шуметь с 23:00 до 07:00, в Омской области — с 22:00 до 08:00, а в Республике Алтай — с 22:00 до 06:00.