На экс-главу института Минобороны России подали в суд за коррупцию

На экс-главу института Минобороны России подали в суд за коррупцию Военная прокуратура подала в суд на экс-главу института Минобороны РФ Молодченко

Военная прокуратура подала антикоррупционный иск к экс-генеральному директору 31-го Государственного проектного института специального строительства Александру Молодченко, передает РБК. Следствие обвинило мужчину в хищении около 40 млн рублей у Минобороны РФ при исполнении гособоронзаказа.

Помимо Молодченко, ответчиками указаны его гражданская супруга Ольга Павлова, учрежденная ей компания «Систэл», специализирующаяся на поставках электрооборудования, а также фирма «Эльбро». Как выяснилось, Молодченко продвигал юрлица, зарегистрированные на его жену и знакомого, на аукционах по гособоронзаказу.

Прокуратура потребовала обратить в доход государства незаконно нажитое имущество и две крупные компании с выручкой в сотни миллионов рублей. Беседа по иску назначена на 24 марта. Сам Молодченко находится под стражей с ноября 2024 года. Его жену поместили под домашний арест.

Ранее Измайловский районный суд Москвы взыскал более 18 млн рублей с Алексея Винницкого, занимавшего должность начальника 447-го военного представительства Минобороны РФ. Происхождение этих средств бывший чиновник подтвердить не смог.