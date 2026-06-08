В США умер трехкратный чемпион НБА

Трехкратный чемпион НБА Стэйси Кинг скончался на 60-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба «Чикаго», опубликовав информацию на официальной странице команды в соцсетях 7 июня. В сообщении команды НБА выразила соболезнования семье и друзьям Кинга, отметив его значительный вклад в историю баскетбола как игрока, тренера и комментатора. Причина смерти баскетболиста на данный момент не сообщается.

Стейси Кинг завоевал титулы чемпиона НБА в 1991, 1992 и 1993 годах. Кроме того, он выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Майами» и «Даллас», а в 1989 году был выбран «Чикаго» на драфте под шестым номером.

В 2001 году Кинг возглавил клуб Континентальной баскетбольной ассоциации «Рокфорд Лайтнинг», и под его руководством команда успешно прошла до финала в сезоне 2001/02. С 2006 года он занимался работой на телевидении, комментируя игры «Чикаго».

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