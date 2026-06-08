ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 00:59

В США умер трехкратный чемпион НБА

На 60-м году жизни умер трехкратный чемпион НБА Стейси Кинг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трехкратный чемпион НБА Стэйси Кинг скончался на 60-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба «Чикаго», опубликовав информацию на официальной странице команды в соцсетях 7 июня. В сообщении команды НБА выразила соболезнования семье и друзьям Кинга, отметив его значительный вклад в историю баскетбола как игрока, тренера и комментатора. Причина смерти баскетболиста на данный момент не сообщается.

Стейси Кинг завоевал титулы чемпиона НБА в 1991, 1992 и 1993 годах. Кроме того, он выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Майами» и «Даллас», а в 1989 году был выбран «Чикаго» на драфте под шестым номером.

В 2001 году Кинг возглавил клуб Континентальной баскетбольной ассоциации «Рокфорд Лайтнинг», и под его руководством команда успешно прошла до финала в сезоне 2001/02. С 2006 года он занимался работой на телевидении, комментируя игры «Чикаго».

Ранее сообщалось, что датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча против сборной Украины. Инцидент произошел во втором тайме, после чего встречу пришлось прервать. Это уже второй подобный случай в карьере игрока.

Спорт
США
смерти
баскетбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это большие расходы»: в Германии озвучили, когда она «кинет» Украину
«Я решаю все»: Трамп поставил Нетаньяху перед фактом
Короткая рабочая неделя стартовала в России
ВС России за неделю расширили контроль в зоне СВО
Трампа напугала перспектива срыва сделки с Ираном
Пашинян объявил о победе, после того как ЦИК посчитал четверть голосов
«Движения нет»: Украина застопорила сделку по недрам с США
Ближневосточная страна закрыла воздушное пространство
«Этого достаточно»: Трамп в очередной раз обратился к властям Ирана
В Россетях поделились мерами по преодолению долговых проблем
Иран атаковал израильскую авиабазу ракетами
Боливар не выдержал двоих: бунт студентов в Европе, при чем здесь Украина
Здоровье, мнение об СВО, скандалы: как живет Сергей Гармаш
В США умер трехкратный чемпион НБА
Аэропорт в Тегеране внезапно закрылся для полетов
В Лондоне завершилась встреча лидеров четырех стран
Дополнительные запреты введены в одном из южных аэропортов РФ
Умер последний музыкант из группы «Опасные соседи»
ВСУ прицельно ударили по двум подросткам в ЛНР
ФТС отреагировала на километровые очереди на границе с Казахстаном
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.