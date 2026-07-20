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20 июля 2026 в 13:55

«Вы что ставите?»: Мостовой о скандальных решениях арбитра в Суперкубке

Мостовой: неприятно видеть такие пенальти, как в матче «Зенит» — «Спартак»

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
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Неприятно видеть пенальти, подобные назначенному на последних минутах матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком», считает экс-футболист «Сельты», красно-белых и сборной России Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что не видит проблемы в отсутствии жеребьевки перед серией одиннадцатиметровых.

Неприятно такое видеть. Там сантиметров 10, как вообще защитник мог успеть убрать руку? За что вы ставите? В том, что не было жеребьевки перед серией пенальти, я не вижу никакой проблемы. Ну, били не в одни ворота, а в другие. Какая разница? Ворота того же размера. Нужно просто пенальти реализовывать. Разве те, кто не забил, не попали, потому что не было жеребьевки? — сказал Мостовой.

В субботу, 18 июля, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена» и завершилась со счетом 1:1 в основное время. На гол Кристофера Мартинса на 25-й минуте «Зенит» ответил точным ударом Александра Соболева с пенальти на 90+8-й минуте. В серии одиннадцатиметровых точнее оказались петербуржцы — 4:2. «Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России.

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