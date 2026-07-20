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20 июля 2026 в 13:32

Брокер раскрыл, за какую сумму можно приобрести дачу в пределах Москвы

Брокер Ракута: дачный дом в пределах Москвы можно найти за 12 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сейчас можно найти дачный дом в пределах Москвы примерно за 12 млн рублей, при этом недвижимость в области обойдется еще дешевле, заявил в беседе с НСН брокер Дмитрий Ракута. Он связал увеличение спроса на частные дома с возможностью кредитования.

На это влияет возможность кредитования. Например, если у нас семейная ипотека ограничена по квартирам — ребенок до семи лет, то для покупки загородного дома семейная ипотека может быть использована при наличии двух детей до 18 лет. Плюс стоимость квадратного метра в доме дешевле, сейчас застройщики часто предлагают готовые дома под ключ. Сегодня можно не только готовый дом купить, но и спроектировать свой дом с любыми пожеланиями. Поэтому спрос на загородную недвижимость и растет. Сезонный фактор влияет каждый год, начало сезона — это май, до конца сентября он длится. Это самый активный спрос и пик. Зимой тренд больше уходит на квартиры, — отметил Ракута.

Он уточнил, что за год цены на дачные дома выросли в среднем на 5–10%. Это связано с повышением налогов, что сказывается на застройщиках и стоимости земли. В Подмосковье цена зависит от локации, участка и наличия коммуникаций. Варианты для непостоянного проживания стоят дешевле: в Москве — от 12 млн рублей, в области — 8–9 млн рублей за каркасный дом. Более капитальные строения обходятся дороже.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что материнский капитал допустимо использовать для приобретения загородного дома. При этом объект недвижимости должен быть пригоден для постоянного проживания и зарегистрирован в ЕГРН именно как жилой, а не садовый или дачный дом.

Общество
недвижимоcть
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брокеры
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