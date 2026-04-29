Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 05:42

Экономисты заметили тенденцию по рынку на «вторичку» в России

Степашин: цены на вторичное жилье в некоторых регионах России упали в два раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цены на вторичное жилье в России в ряде случаев демонстрируют снижение, заметил экс-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин в беседе с ТАСС. Политик также выразил надежду на снижение ключевой ставки.

Вторичное жилье сейчас дешевеет, — заметил он, отвечая на вопрос о возможном замедлении роста стоимости квадратных метров.

По мнению Степашина, ключевая ставка вполне может быть снижена до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5–6%. При таком сценарии ипотечные заемщики получили бы облегчение, особенно на фоне завершения массовых льготных программ.

Ранее сообщалось, что несмотря на текущее снижение цен на съем жилья, в ближайшем будущем стоимость аренды недвижимости вырастет. Экономист Илья Мосягин указывал, что существенные изменения ожидаются уже в августе и сентябре 2026 года. По его словам, пока кредиты на жилье остаются недоступными, люди будут предпочитать снимать, а не покупать недвижимость. Рост спроса на наем в высокий сезон неизбежно подтолкнет цены вверх — во второй половине года они могут прибавить 5–15%, предупредил эксперт.

Общество
вторичный рынок
цены
недвижимоcть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.