24 апреля 2026 в 14:06

Экономист рассказал, что будет с ценами на аренду жилья в ближайшем будущем

Экономист Мосягин: цены на аренду жилья существенно вырастут в августе 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Несмотря на текущее снижение цен на съем жилья, в ближайшем будущем стоимость аренды недвижимости вырастет, заявил в беседе с «Финансами Mail» экономист Илья Мосягин. По его словам, существенные изменения ожидаются уже в августе и сентябре 2026 года.

Снижение цен на съем жилья, которое наблюдается сейчас, — это временное явление, связанное с началом года, объяснил Мосягин. Он отметил, что основным фактором роста стоимости аренды будет дорогая ипотека.

Пока кредиты на жилье остаются недоступными, люди будут предпочитать снимать, а не покупать недвижимость. Рост спроса на найм в высокий сезон неизбежно подтолкнет цены вверх — во второй половине года они могут прибавить 5–15%, предупредил эксперт.

Ранее риелтор Олег Бендриков заявил, что стоимость аренды в Москве снизилась на 10%. Главной причиной он назвал отток людей из города.

Экономика
недвижимость
жилье
цены
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

