Экономист рассказал, что будет с ценами на аренду жилья в ближайшем будущем

Несмотря на текущее снижение цен на съем жилья, в ближайшем будущем стоимость аренды недвижимости вырастет, заявил в беседе с «Финансами Mail» экономист Илья Мосягин. По его словам, существенные изменения ожидаются уже в августе и сентябре 2026 года.

Снижение цен на съем жилья, которое наблюдается сейчас, — это временное явление, связанное с началом года, объяснил Мосягин. Он отметил, что основным фактором роста стоимости аренды будет дорогая ипотека.

Пока кредиты на жилье остаются недоступными, люди будут предпочитать снимать, а не покупать недвижимость. Рост спроса на найм в высокий сезон неизбежно подтолкнет цены вверх — во второй половине года они могут прибавить 5–15%, предупредил эксперт.

Ранее риелтор Олег Бендриков заявил, что стоимость аренды в Москве снизилась на 10%. Главной причиной он назвал отток людей из города.