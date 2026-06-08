В Германии подсчитали ущерб аэропортам от дронов в 2025 году

В Германии подсчитали ущерб аэропортам от дронов в 2025 году Ущерб аэропортам ФРГ от дронов в 2025 году достиг €160 млн

Ущерб аэропортам Германии от инцидентов с беспилотниками в прошлом году составил порядка €160 млн (более 13,4 млрд рублей), такие выводы содержатся в исследовании немецкого аэрокосмического центра (DLR). В 2025 году зарегистрировано 226 случаев появления БПЛА, из них 116 привели к полному или частичному закрытию 25 воздушных гаваней.

Даже кратковременные сбои вызывают цепочку серьезных последствий в высокоинтегрированной системе воздушного сообщения, — заявил и. о. директора Института воздушного транспорта при DLR Флориан Линке.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации ФРГ, 70% всех перенаправлений рейсов из-за дронов пришлись на крупные узловые аэропорты Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. В октябре ограничения в Мюнхене из-за полетов беспилотников затронули около 10 тыс. пассажиров, а в июле крупный инцидент произошел во Франкфурте.

Ранее Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали угрозу в воздушном пространстве страны. Населению было предписано держаться на расстоянии от любых подозрительных предметов, а в случае их выявления незамедлительно информировать оперативные службы.